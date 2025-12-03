Hem zirveye hem ikinciliğe oturdu; İşte Kasım ayında en çok satılan 20 sıfır otomobil

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’nin paylaştığı son verilere göre, Türkiye’de kasım ayının en çok satan sıfır otomobil modeli 4.657 adetle Renault Megane Sedan oldu. Listenin devamında 4.468 adetlik satışla Renault Clio HB ve 3.940 adetlik satışla BYD Seal U yer alırken, yerli marka Togg da T10X ve T10F modelleriyle ayın öne çıkan isimleri arasında girmeyi başardı.