Herkes en çok o marka ve modeli tercih etti! En çok satan ikinci el araçlar belli oldu
Kasım ayında Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında en çok satılan binek ve ticari model ve markalar belli oldu.
Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 387 bin 998 kurumsal ilan yayımlandı. İlan adetlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış gözlemlenirken, ekim ayına göre yüzde 12 azalış kaydedildi.
Kasımda yayımlanan ilanların yüzde 46'sı olan 176 bin 921 aracın satışı gerçekleşti. Satışlarda ekim ayına göre yüzde 5 düşüş yaşanırken, Kasım 2023'e göre yüzde 23'lük artış dikkati çekti.
Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor
Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.
Raporda yer alan satış verileri, ikinci el araç ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazardaki ilanlarına dayanıyor. Bunların arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.