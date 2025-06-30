Herkes sedan beklerken Togg’dan ters köşe! Yerli otomobilin gizemli modeli ortaya çıktı.
Yerli otomobil Togg’un sedan modeli T10F için meraklı bekleyiş devam ederken, mevcut T10X modelinin 4x4 olduğu iddia edilen bir başka modeli görüntülendi.
Yerli otomobil Togg, şu ana kadar 50 bin adetten fazla satarak Türkiye’nin dört bir yanında yollarda. İlk model SUV olurken, yerli otomobilin sıradaki modelinin ise T10F olacağı açıklanmıştı. Ancak herkes T10F’i beklerken sürpriz bir model ortaya çıktı.
Yerli otomobil şirketi Togg, bir süredir sessizliğini korusa da bu durum yakında değişecek. Nitekim çok yakında T10F’in yollara çıkması beklenirken, buna bir de sürpriz bir model eklenmesi gündemde.
Piyasaya ilk T10X ile çıkan Togg, her ay üzerine ekleyerek satışlarını artırmayı başardı. Zaman zaman bazı yazılımsal hatalar nedeniyle eleştirilse de, T10X için şu anda pürüz ve sorunlar en aza indirilmiş durumda.