Herkes sedan beklerken Togg’dan ters köşe! Yerli otomobilin gizemli modeli ortaya çıktı.

Yerli otomobil Togg, şu ana kadar 50 bin adetten fazla satarak Türkiye’nin dört bir yanında yollarda. İlk model SUV olurken, yerli otomobilin sıradaki modelinin ise T10F olacağı açıklanmıştı. Ancak herkes T10F’i beklerken sürpriz bir model ortaya çıktı.