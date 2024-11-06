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  4. Honda Türkiye’den Kasım zammı: Otomobil fiyatları arttı, işte güncel fiyatlar

Honda Türkiye’den Kasım zammı: Otomobil fiyatları arttı, işte güncel fiyatlar

Yıl sonu yaklaşırken aylık olarak güncellenen otomobil fiyatları, Kasım ayında da revize edildi. Yeni güncellenen fiyat listesine göre Honda Türkiye, otomobillerine Kasım ayı itibariyle zam yaptı. Peki güncel fiyatlar ne oldu?

Honda Türkiye’den Kasım zammı: Otomobil fiyatları arttı, işte güncel fiyatlar - Sayfa 1

Otomobil fiyatları yıl içerisinde pek çok kez arttı. Bazı dönemlerde firmalar fiyat artışına giderken, bazı dönemlerde ise fiyatlar sabit kaldı. Son olarak Honda, Kasım ayında sessizliğini bozdu ve çok sayıda modelinde fiyat artışına gitti.

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Honda Türkiye’den Kasım zammı: Otomobil fiyatları arttı, işte güncel fiyatlar - Sayfa 2

Peki güncel Honda fiyatları ne kadar oldu? İşte Kasım 2024 Honda fiyat listesi…

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Honda Türkiye’den Kasım zammı: Otomobil fiyatları arttı, işte güncel fiyatlar - Sayfa 3

City
Ekim-1.332.000 TL
Kasım-1.332.000 TL

Civic
Ekim-1.860.000 TL
Kasım- 1.895.000 TL

Jazz

Ekim- 1.370.000 TL
   Kasım-  1.410.000 TL

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Honda Türkiye’den Kasım zammı: Otomobil fiyatları arttı, işte güncel fiyatlar - Sayfa 4

City fiyatları - Kasım 2024

1.5L VTEC, Benzinli,  Executive, Otomatik:  1.332.000 TL

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