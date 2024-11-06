Honda Türkiye’den Kasım zammı: Otomobil fiyatları arttı, işte güncel fiyatlar
Yıl sonu yaklaşırken aylık olarak güncellenen otomobil fiyatları, Kasım ayında da revize edildi. Yeni güncellenen fiyat listesine göre Honda Türkiye, otomobillerine Kasım ayı itibariyle zam yaptı. Peki güncel fiyatlar ne oldu?
Otomobil fiyatları yıl içerisinde pek çok kez arttı. Bazı dönemlerde firmalar fiyat artışına giderken, bazı dönemlerde ise fiyatlar sabit kaldı. Son olarak Honda, Kasım ayında sessizliğini bozdu ve çok sayıda modelinde fiyat artışına gitti.
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City
Ekim-1.332.000 TL
Kasım-1.332.000 TL
Civic
Ekim-1.860.000 TL
Kasım- 1.895.000 TL
Jazz
Ekim- 1.370.000 TL
Kasım- 1.410.000 TL
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