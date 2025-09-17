Honda’dan 16 bin Euro’luk yeni mini elektrikli otomobil: 245 km menzil, 30 dakikada yüzde 80 şarj
Mini elektrikli otomobil kervanına Honda da katıldı. Japon firma, temmuz ayında sergilediği dört kapılı konsept otomobili Super EV’in konseptini üretime taşıdı.
Otomobil pazarında mevcut rekabetin yanında bir de mini alanında rekabet var. Bazı üreticiler küçük ve bütçe dostu mini otomobiller üreterek daha fazla müşteriye ulaşıyor. Citroen bunlar arasında en popüler isimlerden biri olurken, Japon otomobil devi de kervana katıldı.
Fuarda sergilenen prototipe göre daha sade bir tasarımla karşımıza çıkan N-One e:, yuvarlak hatlara sahip kompakt gövdesiyle dikkat çekiyor.