Honda’dan 16 bin Euro’luk yeni mini elektrikli otomobil: 245 km menzil, 30 dakikada yüzde 80 şarj

Mini elektrikli otomobil kervanına Honda da katıldı. Japon firma, temmuz ayında sergilediği dört kapılı konsept otomobili Super EV’in konseptini üretime taşıdı.

Otomobil pazarında mevcut rekabetin yanında bir de mini alanında rekabet var. Bazı üreticiler küçük ve bütçe dostu mini otomobiller üreterek daha fazla müşteriye ulaşıyor. Citroen bunlar arasında en popüler isimlerden biri olurken, Japon otomobil devi de kervana katıldı.

Honda, daha önce temmuz ayında konsept olarak sergilediği N-One e: modelini tanıttı.

Fuarda sergilenen prototipe göre daha sade bir tasarımla karşımıza çıkan N-One e:, yuvarlak hatlara sahip kompakt gövdesiyle dikkat çekiyor. 

Ön bölümde konseptten taşınan yuvarlak farlar, LED gündüz farı halkalarıyla korunmuş. Aracın kaput yapısı sürücünün mesafe algısını artırırken, bagaj ve arka koltuk düzeni günlük kullanım kolaylığı sunuyor.

