Honda, gemileri yaktı! Fiyatı gören bayilere koşuyor: Fiat Egea’dan bile ucuz
Hem Honda hem de Fiat, Türkiye'deki potansiyel alıcıları cezbetmek için cazip kampanyalar sunarak yaz aylarında otomobil pazarını hareketlendirmeye hazırlanıyor. İşte kampanyanın detayları...
Honda otomotiv firması, Türkiye’deki otomobil pazarında City ve Civic modelleri ile birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Ayrıca Honda’nın açıklanan güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde hem City hem de Civic modelinde indirim olması dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra City modelinin, bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından bile ucuz olduğu gözlerden kaçmadı.
FİAT EGEA’DAN BİLE UCUZ HONDA CİTY OTOMOBİL FIRSATI
Fiat otomotiv firması, uygun fiyatlı Egea Sedan modeli ile Türkiye’deki pek çok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Çünkü şık tasarımı ile yoğun ilgi görebiliyor. Ayrıca açıklanan güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, Fiat Egea Sedan Easy donanım otomobil modelinde göre çeşitli indirimler olduğu görüldü. Bunun yanı sıra City modeli, Fiat Egea Sedan Easy donanımdan bile ucuz olarak dikkat çekti.
Fiat Egea Sedan Easy donanım 1.3 M.Jet 95 HP versiyon otomobil, kampanyalı olarak 1.143.900 TL’den satışa sunuldu. Honda City 1.5 L VTEC Benzin versiyon otomobil ise, kampanyalı olarak 1.030.000 TL’den satışa çıkartıldı. Bu noktada Fiat Egea Sedan Easy donanımdan bile ucuz olarak dikkat çeken City otomobil modeli, Honda gemileri yaktı, fiyatı gören adeta bayilere koşuyor bile dedirtebiliyor.
Öte yandan Honda Civic modelinde çeşitli kampanyalar bulunuyor. Ayrıca Civic modelinde çeşitli kampanyalar olması ve City modelinin Egea’dan bile ucuz olması, söz konusu otomobil modellerinin güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Nitekim aşağıda Honda Civic, City ve Fiat Egea Sedan Easy donanım otomobil modelinin 20 Haziran 2024 tarihli fiyat listesi yer alıyor.