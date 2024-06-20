Honda, gemileri yaktı! Fiyatı gören bayilere koşuyor: Fiat Egea’dan bile ucuz

Honda otomotiv firması, Türkiye’deki otomobil pazarında City ve Civic modelleri ile birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Ayrıca Honda’nın açıklanan güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde hem City hem de Civic modelinde indirim olması dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra City modelinin, bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından bile ucuz olduğu gözlerden kaçmadı.