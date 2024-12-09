Hurda teşvikiyle ÖTV’siz araç düzenlemesi çıkacak mı? Otomotiv sektöründen öneri geldi

“ÖTV’siz sıfır kilometre yerli araç satışı uzak bir ihtimal”

Geçtiğimiz son 22 yılda birkaç kez hayata geçirilen hurda teşvikiyle ilgili olarak konuşan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, teklifin kapsamlı ve olumlu göründüğünü, ancak 25 yaş üstü aracını hurdaya ayıracaklar için ÖTV’siz sıfır kilometre yerli araç satışının uzak bir ihtimal olduğuna dikkat çekti.