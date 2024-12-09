Hurda teşvikiyle ÖTV’siz araç düzenlemesi çıkacak mı? Otomotiv sektöründen öneri geldi
25 yaş üzeri araçlar için ÖTV Muafiyeti Kanun teklifi MHP tarafından TBMM’ye sunulmuştu. Kamuoyunda yeni düzenleme beklentisi artarken otomotiv sektöründen hurda teşvikiyle ÖTV’siz araç alımına yönelik düzenleme ile ilgili ‘ÖTV’siz araç zor görünüyor’ yorumu geldi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak ve yerine çevreci ‘yerli üretim’ araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi vermişti. Yıl sonuna yaklaşılırken, kamuoyunda yeni düzenleme beklentileri de arttı.
Geçtiğimiz haftadan bu yana konuşulan hurda teşviki önergesi, tüketici nezdinde beklentilere neden olurken düzenleme ile ilgili otomotiv sektöründen ‘ÖTV’siz araç zor görünüyor’ yorumu geldi.
“ÖTV’siz sıfır kilometre yerli araç satışı uzak bir ihtimal”
Geçtiğimiz son 22 yılda birkaç kez hayata geçirilen hurda teşvikiyle ilgili olarak konuşan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, teklifin kapsamlı ve olumlu göründüğünü, ancak 25 yaş üstü aracını hurdaya ayıracaklar için ÖTV’siz sıfır kilometre yerli araç satışının uzak bir ihtimal olduğuna dikkat çekti.
“ÖTV’de belirli bir indirimle araç imkânı sunulabilir”
Erdem “2000 sonrasında hurda teşviki ve ÖTV indirimleri zaman zaman gündeme geldi, bazıları hayata geçirildi, bazıları askıda kaldı. Var olan ekonomi şartlarında ÖTV’siz araç satışı, zor bir ihtimal olarak görünüyor. Ancak ÖTV’de belirli bir indirimle yerli sıfır kilometre araç imkânı sunulabilir.” dedi.