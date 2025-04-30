İç mekanda dev ekran! Baştan aşağı yenilenen 2025 Citroen C5 Aircross tanıtıldı; dizel motora elveda

Otomobil medyasından Motor1.com’un haberine göre Citroen 5, kalbinde adeta bir teknoloji taşıyor. 10 inçlik dijital gösterge paneline ek olarak, yükseklik ayarlı renkli head-up display (ön cama yansıtmalı ekran) da yer alıyor. Ancak her şeyin dokunmatik hale gelmediğini belirtmekte fayda var; ekranın hemen altında fiziksel kısayol düğmeleri de korunmuş. Orta konsolda ise sürüş modları seçici ve kompakt bir vites kolu bulunuyor.