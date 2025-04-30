İç mekanda dev ekran! Baştan aşağı yenilenen 2025 Citroen C5 Aircross tanıtıldı; dizel motora elveda
Fransız otomobil devi Citroen, 2025 ortasında merakla beklenen yeni C5 modelini tanıttı. Her bir detayıyla göz alan yeni Aircross, iç mekanda sürpriz bir yeniliğe kavuşurken, dizel motorlara da veda etti.
Citroen, 2025'in merakla beklenen otomobilini nihayet tanıttı. Yenilikçi teknolojilere odaklanan yeni C5, iç mekanda dev bir ekran ve çeşitli değişikliklerle görücüye çıktı. Peki Fransız markanın yeni amiral gemisi neler sunuyor?
Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren Citroen, markanın amiral gemisi olarak konumlandırılan C5 modelini 2025’te yeniledi, hatta baştan aşağı değiştirdi. Yeni nesil C5 Aircross, sadece Citroën’in değil, Stellantis bünyesindeki 14 markanın bugüne kadar ürettiği en büyük merkezi multimedya ekranına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 13 inçlik dev ekran, aracın ön paneline adeta hükmediyor.
Otomobil medyasından Motor1.com’un haberine göre Citroen 5, kalbinde adeta bir teknoloji taşıyor. 10 inçlik dijital gösterge paneline ek olarak, yükseklik ayarlı renkli head-up display (ön cama yansıtmalı ekran) da yer alıyor. Ancak her şeyin dokunmatik hale gelmediğini belirtmekte fayda var; ekranın hemen altında fiziksel kısayol düğmeleri de korunmuş. Orta konsolda ise sürüş modları seçici ve kompakt bir vites kolu bulunuyor.
Stellantis’in STLA Medium platformunu kullanan yeni C5, yakında piyasaya sürülecek yeni Jeep Compass’daki aynı platform üzerine kurulu. Kasa yapısı önceki nesle göre daha köşeli ve karakteristik Citroën tarzı sürdürülürken, ayrıca marka tarihinde ilk kez 20 inçlik fabrika çıkışlı jantlarla donatıldı. Ancak bu konuda küçük bir not düşmekte fayda var: Citroën’in lüks kardeşi DS Automobiles, hali hazırda 21 inç jantlı araçların satışını gerçekleştiriyor.