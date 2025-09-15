İkinci el araçlar sıfırları solladı: En uzun ömürlü ve dayanıklı araç modelleri belli oldu

iSeeCars tarafından yapılan araştırmada, en az 10 yaşındaki iki milyondan fazla araç incelendi. Düzenli bakımı yapılan modellerin 394 bin ila 477 bin kilometre arasında sorunsuz şekilde kullanılabildiği belirlendi. Bu durum, ikinci el piyasasında söz konusu araçların yatırım açısından cazibesini artırıyor.