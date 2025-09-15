İkinci el araçlar sıfırları solladı: En uzun ömürlü ve dayanıklı araç modelleri belli oldu
Otomotiv sektöründe yapılan güncel analizler, bazı ikinci el araçların dayanıklılık açısından sıfır kilometre modellere kıyasla daha uzun ömürlü olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, ikinci el araç almayı düşünenler için hem ekonomik hem de güvenilir bir seçenek oluşturuyor. Peki en uzun ömürlü araç modelleri hangileri?
Otomotiv sektöründeki son incelemeler, bazı ikinci el araçların dayanıklılık açısından sıfır kilometre modellere fark attığını ortaya koyuyor. Özellikle Toyota, Chevrolet ve Honda’nın belirli modelleri, uzun ömürlü yapılarıyla öne çıkıyor.
iSeeCars tarafından yapılan araştırmada, en az 10 yaşındaki iki milyondan fazla araç incelendi. Düzenli bakımı yapılan modellerin 394 bin ila 477 bin kilometre arasında sorunsuz şekilde kullanılabildiği belirlendi. Bu durum, ikinci el piyasasında söz konusu araçların yatırım açısından cazibesini artırıyor.