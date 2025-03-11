İkinci el araçta bayram hareketliliği: Fiyatlar yükselecek mi? Sektör temsilcileri uyardı!
İkinci el otomobil piyasasında bir süredir devam eden durağanlık, bayram öncesi yerini hareketliliğe bıraktı. Sektör yetkililerine göre, tatil planları yapan vatandaşların artan talepleri, satışları olumlu yönde etkiledi. Bayram dönemi öncesindeki bu talep artışı, piyasada canlılık yaratmaya başladı. Peki fiyatlar yükselecek mi? Sektör temsilcileri konuyla ilgili kritik uyarılarda bulundu.
İkinci el otomobil piyasasında uzun süredir düşük seyreden talep, bayram öncesi dönemde yeniden canlanmaya başladı. Sektör temsilcileri, bayram tatili ve yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte satışlarda belirgin bir artış yaşandığını ifade ediyor.
Son 1,5 yıldır durgunluk yaşayan ikinci el araç piyasası, özellikle yüksek kredi faizleri nedeniyle beklenen seviyeye ulaşamamıştı.
Ancak bayram öncesi artan talep, sektörde iyimser bir hava oluşturdu. Uzmanlar, tatil dönemlerinde artan araç ihtiyaçları ve yaz aylarında mobiliteye olan talebin, bu hareketliliğin başlıca sebepleri olduğunu belirtiyor.
FİYATLAR ARTIŞ GÖSTEREBİLİR
Sektör yetkilileri, ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç piyasasına doğrudan bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Son dönemde euro kurunda yaşanan yüzde 6’lık artış, sıfır araç fiyatlarını etkilerken, bu durumun ikinci el piyasasına da yansıması bekleniyor. Dövizdeki yükselişin yanı sıra, faiz oranlarında olası bir düşüşün de piyasayı canlandırabileceği ifade ediliyor.