İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Fiyatlar artacak mı? Açıklama yapıldı

"İndirimlerin bitmesi 2. el piyasayı canlandırdı"

İkinci el araç piyasasındaki alışverişlerin tekrar başlamasıyla noterlerde ve eksper firmalarında yoğunlukların görüldüğünü belirten galerici Yılmaz Yalçınkaya, “Sıfır bayilerdeki indirimler şu anda bitmiş durumda. İndirimlerin bitmesi ikinci el araç piyasasına yansıdı, hareketlilik bekleniyor. Bugün noterdeydim, aşırı derecede kalabalıktı. Hareketli olduğunu noterlerden ve eksperlerden görüyoruz zaten. Fiyatlar bayağıdır aynı çizgide duruyordu, hatta bir tık aşağı inmişti. Fakat hareketlilikten dolayı fiyatlar yükselmeye başlayacak görüşündeyim. Temmuz ayının sonundaki ÖTV zammından sonra fiyatların değişeceği bariz bir şekilde belli. Yüzde 40 zam beklendiği için yüzde 20 oranında bir fiyat artışı olacağında bir kanaatim var” dedi.