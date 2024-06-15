İkinci el otomobilde bayram hareketliliği: Fiyatlar düşüşe geçti
Kurban Bayramı arefesinde ikinci el otomobillerin olduğu oto pazarında hareketlilik yaşandı.
Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaşandı. Oto galericiler ikinci el piyasasında fiyatların durgunlaştığını belirtiyor. Kurban Bayramı arefesinde Van’ın Tuşba ilçesinin ikinci el açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.
YAKIT CİMRİSİ ARAÇLARA İLGİ ARTTI
Cumartesi günleri tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen oto pazarı, bayram öncesi dolayısıyla yoğun kalabalıklara ev sahipliği yapıyor.
Araç almak için pazara gelenler, ihtiyacını karşılayacak uygun model araçlara ilgi duyuyor. Vatandaşlar özellikle bayram öncesi sorunsuz bir tatil geçirmek için yakıt cimrisi ikinci el araçlara rağbet etti.
FİYATLAR DÜŞÜYOR
Araç almak için sabahın erken saatlerinde açık oto pazarına gelen bir vatandaş, 500 bin lira civarında bir araca baktığını belirtti.