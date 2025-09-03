İkinci el otomobilin değerini etkiliyor! Türkiye'nin favori araç rengi belli oldu
Otomobilde motor ve donanım kadar araç rengi de bir otomobilin ikinci el değerini belirliyor. Son yıllarda araç renk tercihlerinde artık siyah ve beyaz ilk sırada yer almıyor. Türkiye'nin favori araç rengi belli oldu.
Otomobil tercihlerinde fiyat, motor performansı ve donanım kadar renk tercihi de önem taşıyor. Bir otomobilin görünümüyle birlikte ikinci el değerini etkileyen renkler, aynı zamanda sürücünün tarzına da işaret ediyor.
Türkiye'nin favori araç rengi değişti
TÜİK verilerine göre, 2025 yılında Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil rengi belli oldu. Ancak ilk sıradaki ton, birçok kişinin tahmininden farklı çıktı.
Kullanıcı nötr tonlara yöneliyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak–Temmuz 2025 verileri, bu yıl trafiğe kaydedilen 614 bin 248 yeni otomobilin renk dağılımını ortaya koydu. Renk tercihleri, Türkiye’deki otomobil kullanıcılarının da Avrupa’daki eğilimlere benzer şekilde nötr tonlara yöneldiğini gösterdi.