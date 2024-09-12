İkinci el otomobillerin en çok satıldığı iller açıklandı! İşte o sıralama!

İkinci el araç alımında arabanın kaza geçmişi, kilometresi gibi kriterler önem taşırken, aracın müşteriye yakınlığı da maliyeti etkiliyor. Araç alacaklar maliyeti nedeniyle öncelikle kendi yaşadığı ili tercih etmek isterken araç yoğunluğunun fazla olduğu iller de seçenekleri artırması nedeniyle avantaj sağlıyor. Otomobil alacaklar en çok ikinci el aracın hangi illerde bulunduğunu araştırıyor.