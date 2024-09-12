İkinci el otomobillerin en çok satıldığı iller açıklandı! İşte o sıralama!
İkinci el otomobil satışlarına ait veriler açıklandı. İşte en çok ikinci el otomobilin bulunduğu iller belli oldu.
Otomobil piyasasında hem sıfır kilometre araçlarda hem de ikinci el araç satışlarında durgunluk sürüyor. Faizlerin yüksekliği nedeniyle sıfır araç alımı zorlaşırken nakit parası olanlar kredi çekmek yerine ikinci el araçları tercih ediyor.
İkinci el araç alımında arabanın kaza geçmişi, kilometresi gibi kriterler önem taşırken, aracın müşteriye yakınlığı da maliyeti etkiliyor. Araç alacaklar maliyeti nedeniyle öncelikle kendi yaşadığı ili tercih etmek isterken araç yoğunluğunun fazla olduğu iller de seçenekleri artırması nedeniyle avantaj sağlıyor. Otomobil alacaklar en çok ikinci el aracın hangi illerde bulunduğunu araştırıyor.
Sahibinden.com'da bulunan satılık otomobillerin illere göre yoğunluğunu derledik. Türkiye'de en çok satılık otomobil olan illerin listesi şu şekilde:
İstanbul
101 bin 467
Ankara
49 bin 153
İzmir
24 bin 183