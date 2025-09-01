İkinci el piyasasında zirvede: Pazarın en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
Türkiye'nin ikinci el otomobil pazarı, her bütçeden alıcıyı kendine çeken canlı bir pazar. Ancak bu geniş yelpazede en çok talep gören modeller, yalnızca marka gücüyle değil, pratik avantajlarıyla da fark yaratıyor. İşte ikinci el pazarının vazgeçilmezleri arasına giren o modelleri ve onları bu kadar özel kılan özellikleri...
Otomobil piyasasında yüksek fiyatlar ve vergi oranları, tüketiciyi sıfır araç yerine ikinci el piyasasına yönlendiriyor. Geniş seçenekleri ve her bütçeye hitap eden modelleriyle canlılığını koruyan bu pazar, alıcılar için cazip bir alternatif sunmaya devam ediyor. Ancak bir otomobilin "en çok talep gören" olarak anılması, sadece popülaritesinden değil, aynı zamanda alıcısına sunduğu uzun vadeli güven ve ekonomik avantajlardan kaynaklanıyor.
10. Hyundai i20:
Hyundai'nin kompakt hatchback modeli i20, uygun fiyatı, modern tasarımı ve yakıt ekonomisiyle özellikle genç sürücülerin ve şehir içi kullanıcıların favorisidir. İkinci el piyasasında da bu özellikleriyle sıkça tercih edilir.