İkinci el piyasasında zirvede: Pazarın en çok satılan otomobil modelleri belli oldu

Otomobil piyasasında yüksek fiyatlar ve vergi oranları, tüketiciyi sıfır araç yerine ikinci el piyasasına yönlendiriyor. Geniş seçenekleri ve her bütçeye hitap eden modelleriyle canlılığını koruyan bu pazar, alıcılar için cazip bir alternatif sunmaya devam ediyor. Ancak bir otomobilin "en çok talep gören" olarak anılması, sadece popülaritesinden değil, aynı zamanda alıcısına sunduğu uzun vadeli güven ve ekonomik avantajlardan kaynaklanıyor.