İkinci el satışta en çok kaybettiren araç renkleri belli oldu! Değerini büyük ölçüde etkiliyor
ABD merkezli iSeeCars’ın son araştırması, ikinci el otomobil pazarında aracın renginin satış değeri üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Araştırma, teknik donanım kadar renk seçiminin de aracın ikinci el piyasasındaki değerini büyük ölçüde etkilediğini gösteriyor.
Araç alımında motor gücü, donanım seviyesi ve marka kadar rengin de önemli bir faktör olduğu ortaya çıktı. Yeni bir araştırma, otomobillerin ikinci el piyasasında değer kaybında rengin belirleyici bir rol oynadığını gösterdi.
Üç yıllık kullanımın ardından araçların ortalama yüzde 31 değer kaybettiği tespit edilirken, bu oran segmentlere göre farklılık gösteriyor. Binek otomobillerde değer kaybı ortalama yüzde 29,9, crossover SUV’larda yüzde 32,7, pick-up araçlarda ise yüzde 27,1 olarak kaydedildi.