İkinci elde peynir ekmek gibi satılan otomobil modelleri belli oldu! İşte en çok satılan 10 model
Hareketlilik yaşanan ikinci el otomobil pazarında vatandaşların en çok aradıkları model ve markalar belli oldu. Peki sürücülerin ikinci el araç alırken araçların hangi özelliklerine dikkat ediyor? İşte peynir ekmek gibi satılan ikinci el otomobiller...
İkince el araç almaya karar kılan vatandaşlar sadece araçların markalarına bakmıyo. Ne kadar yakıt harcadığı, yedek parça fiyatları ve aracın sağlamlığı da seçimlerde öne çıkıyor.
1 | 18
İkinci el otomobil pazarında araçların ucuz olması ve kolay bulunması başlı başına yeterli olmuyor.
2 | 18