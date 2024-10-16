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İlk 3 sıra görenleri şaşırttı! 2024'ün en iyi SUV araçları belli oldu: Satın alanları pişman etmiyor

ABD merkezli otomobil inceleme platformu iSeeCars yaptığı araştırmayla bu yılın en iyi SUV modellerini belirledi. Listenin zirvesi araç sahiplerini şaşırttı.

İlk 3 sıra görenleri şaşırttı! 2024'ün en iyi SUV araçları belli oldu: Satın alanları pişman etmiyor - Sayfa 1

SUV araçlara olan ilgi, güç, performans ve arazi koşullarına uyum arayan sürücüler arasında hızla artıyor. Büyük boyutları ve güçlü motorlarıyla dikkat çeken SUV'lar, yeni teknolojilerle yakıt verimliliğinde otomobillerle aradaki farkı kapatıyor. Dünya genelinde satış rekorları kıran SUV modelleri, Türkiye'de de giderek daha fazla tercih edilmeye başlandı. SUV satışları, sundukları çok yönlü özelliklerle Türkiye'de otomobil satışlarını geride bırakırken, artan model çeşitliliği sürücüleri en iyi SUV arayışına yönlendiriyor.

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İlk 3 sıra görenleri şaşırttı! 2024'ün en iyi SUV araçları belli oldu: Satın alanları pişman etmiyor - Sayfa 2

ABD merkezli iSeeCars, 2024'ün en iyi SUV modellerini seçti. 312 milyondan fazla aracın kilometre ömrü, güvenlik donanımı, konfor, teknoloji ve yakıt verimliliği gibi kriterler doğrultusunda yapılan analizde dikkat çeken sonuçlar çıktı.

İşte 2024'ün en iyi 20 SUV aracı...

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İlk 3 sıra görenleri şaşırttı! 2024'ün en iyi SUV araçları belli oldu: Satın alanları pişman etmiyor - Sayfa 3

20 - Hyundai Santa Fe

8,6 puan

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İlk 3 sıra görenleri şaşırttı! 2024'ün en iyi SUV araçları belli oldu: Satın alanları pişman etmiyor - Sayfa 4

19 - Jeep Grand Cherokee

8,6 puan

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