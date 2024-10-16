İlk 3 sıra görenleri şaşırttı! 2024'ün en iyi SUV araçları belli oldu: Satın alanları pişman etmiyor

SUV araçlara olan ilgi, güç, performans ve arazi koşullarına uyum arayan sürücüler arasında hızla artıyor. Büyük boyutları ve güçlü motorlarıyla dikkat çeken SUV'lar, yeni teknolojilerle yakıt verimliliğinde otomobillerle aradaki farkı kapatıyor. Dünya genelinde satış rekorları kıran SUV modelleri, Türkiye'de de giderek daha fazla tercih edilmeye başlandı. SUV satışları, sundukları çok yönlü özelliklerle Türkiye'de otomobil satışlarını geride bırakırken, artan model çeşitliliği sürücüleri en iyi SUV arayışına yönlendiriyor.