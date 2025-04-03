İlk 3 sırayı kimse tahmin edemedi! Bildiklerinizi unutun: İşte 2025'in en güvenilir araba markaları
ABD merkezli veri analiz şirketi JD Power, otomobil tutkunlarının merakla beklediği "Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markaları" listesini duyurdu.
100 araç başına düşen sorun sayısı, markaların üretim kalitesini ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkileyen bir faktör olarak değerlendirildi.
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Bu veriler ışığında, en güvenilir markalar listesi oluşturuldu. 2025'in en güvenilir araba markaları arasında yer alan isimler, sektördeki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.
İŞTE 2025'İN EN GÜVENİLİR ARABA MARKALARI...
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