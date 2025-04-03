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  4. İlk 3 sırayı kimse tahmin edemedi! Bildiklerinizi unutun: İşte 2025'in en güvenilir araba markaları

İlk 3 sırayı kimse tahmin edemedi! Bildiklerinizi unutun: İşte 2025'in en güvenilir araba markaları

ABD merkezli veri analiz şirketi JD Power, otomobil tutkunlarının merakla beklediği "Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markaları" listesini duyurdu. 

İlk 3 sırayı kimse tahmin edemedi! Bildiklerinizi unutun: İşte 2025'in en güvenilir araba markaları - Sayfa 1

100 araç başına düşen sorun sayısı, markaların üretim kalitesini ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkileyen bir faktör olarak değerlendirildi. 

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İlk 3 sırayı kimse tahmin edemedi! Bildiklerinizi unutun: İşte 2025'in en güvenilir araba markaları - Sayfa 2

Bu veriler ışığında, en güvenilir markalar listesi oluşturuldu. 2025'in en güvenilir araba markaları arasında yer alan isimler, sektördeki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

İŞTE 2025'İN EN GÜVENİLİR ARABA MARKALARI...

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İlk 3 sırayı kimse tahmin edemedi! Bildiklerinizi unutun: İşte 2025'in en güvenilir araba markaları - Sayfa 3

31)  VOLKSWAGEN - Almanya   |  100 araç başına 285 SORUN

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İlk 3 sırayı kimse tahmin edemedi! Bildiklerinizi unutun: İşte 2025'in en güvenilir araba markaları - Sayfa 4

30)  CHRYSLER  -  ABD   |  282 SORUN

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