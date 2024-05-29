İlk hibrit Porsche 911 modeli resmi olarak tanıtıldı! Tam 478 beygir gücü var

İç mekâna geldiğimizde de çok büyük değişiklikler görmüyoruz. Tamamen dijital iç mekân yaklaşımı benimsnen araçta, 7 farklı temaya sahip 12,6 inçlik bir gösterge paneli var. Ona 10,9 inçlik bir bilgi eğlence ekranı eşlik ediyor. Ayrıca tıpkı Taycan’da olduğu gibi aracı anahtarla değil, başlatma düğmesi ile çalıştırıyorsunuz.