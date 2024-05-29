İlk hibrit Porsche 911 modeli resmi olarak tanıtıldı! Tam 478 beygir gücü var
Porsche, en sevilen modellerinden 911’i dün yaptığı bir tanıtımla resmen yeniledi. Porsche, yeni modelde motor konusunda önemli bir adım atıyor. Yeni 911 GTS Hybrid modelinde artık 3.0-litrelik çift turbo destekli bir altı silindirli motora yer verilmiyor. Yeni motor ile beraber elektrik desteği devreye alınıyor.
2025 Porsche 911 modellerinde başı elektrikle güçlendirilmiş tek hibrit versiyon Carrera GTS çekiyor. T-Hybrid olarak isimlendirilen model, 3,6 litrelik hibrit motorla geliyor. Bu da 0,6 litrelik bir artış demek. Elektrikli motor, kompresör ve türbinlerin arasına yerleştirilmiş. Araçta 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman var. Manuel vites seçeneği ise sunulmuyor.
Hibrit Porsche 911 Carrera GTS, 478 beygir gücü üretirken 570 Nm tork değeriyle geliyor. Bu da önceki GTS’e göre performans iyileştirmesi demek. Elektrikli dahil edildiğinde ise toplam gücünün 541 hp ve 610 Nm torka çıktığı bilgisi var. Öte yandan araç, 0’dan 100’e 3 saniyede çıkabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 312 km/sa.
Hibrit motor kullanımıyla yeni 911’in ağırlığında da değişiklikler yaşanmış. Otomobil, önceki versiyonlara kıyasla 50 kilogram daha ağır olarak 1.595 kilogram ağırlığa sahip. Çok büyük bir değişiklik olmadığı söylenebilir.
İç mekâna geldiğimizde de çok büyük değişiklikler görmüyoruz. Tamamen dijital iç mekân yaklaşımı benimsnen araçta, 7 farklı temaya sahip 12,6 inçlik bir gösterge paneli var. Ona 10,9 inçlik bir bilgi eğlence ekranı eşlik ediyor. Ayrıca tıpkı Taycan’da olduğu gibi aracı anahtarla değil, başlatma düğmesi ile çalıştırıyorsunuz.