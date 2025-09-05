İlk satış rekorunu kırdı! Bu Çinli marka yeni modeliyle damga vuracak; Volkswagen’e doğrudan rakip
Stellantis tarafından desteklenen Çinli otomobil markası Leapmotor, yeni elektrikli modeliyle Avrupa pazarında ses getirmeye hazırlanıyor. Doğrudan Volkswagen’e rakip olarak gösterilen yeni Leapmotor Lafa 5, özellikleri, tasarımı ve fiyatıyla dikkat çekecek.
Otomobil pazarında rekabet kızışırken, Çinli markalar her geçen gün daha fazla adından söz ettiriyor. BYD, Chery ve adını duymadığımız birçok marka yavaş yavaş dünyaya yayılıyor.
Elektrikli otomobil pazarında artan rekabette Avrupalı üreticiler biraz geride kalırken, Çinli markalar ise üretimde bir saniye hız kesmiyor. Alman otomobil devi Volkswagen, Passat ailesini kaldırdıktan sonra ID. serisine geçiş yapmıştı.
Bu geçişin ardından dünyanın dört bir yanında tamamen elektrikli ID. serisi satılmaya başladı. Ancak Çinli otomobiller durmuyor. Zira Stellantis tarafından desteklenen Leapmotor, yeni Lafa 5 modeliyle doğrudan Volkwswagen ID.3’e rakip olacak.