İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye'nin en çok satan SUV araçları belli oldu

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen yine SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 478 bin 286 adet adet satış rakamıyla yüzde 56,6 paya sahip. SUV otomobilleri; yüzde 25,5 pay ve 215.284 adet satış ile Sedan, yüzde 16,9 pay ve 142.500 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

İşte Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri...