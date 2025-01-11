İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye'nin en çok satan SUV araçları belli oldu
SUV model araçlar dünyada olduğu kadar Türkiye'de de oldukça popüler. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri belli oldu.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SUV modeller satışların zirvesinde. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre geçen yıl 11 ayda 1 milyon 68 bin 260 adet otomobil satışı gerçekleşti.
Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen yine SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 478 bin 286 adet adet satış rakamıyla yüzde 56,6 paya sahip. SUV otomobilleri; yüzde 25,5 pay ve 215.284 adet satış ile Sedan, yüzde 16,9 pay ve 142.500 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
İşte Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri...