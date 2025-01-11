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  4. İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye'nin en çok satan SUV araçları belli oldu

İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye'nin en çok satan SUV araçları belli oldu

SUV model araçlar dünyada olduğu kadar Türkiye'de de oldukça popüler. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri belli oldu.

İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye'nin en çok satan SUV araçları belli oldu - Sayfa 1

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SUV modeller satışların zirvesinde. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre geçen yıl 11 ayda 1 milyon 68 bin 260 adet otomobil satışı gerçekleşti.

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İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye'nin en çok satan SUV araçları belli oldu - Sayfa 2

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen yine SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 478 bin 286 adet adet satış rakamıyla yüzde 56,6 paya sahip. SUV otomobilleri; yüzde 25,5 pay ve 215.284 adet satış ile Sedan, yüzde 16,9 pay ve 142.500 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

 İşte Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri...

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İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye'nin en çok satan SUV araçları belli oldu - Sayfa 3

22 - OPEL CROSSLAND
Opel Crossland 8 bin 216 adet satıldı.

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İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye'nin en çok satan SUV araçları belli oldu - Sayfa 4

21 - SKODA KAMİQ
Skoda Kamiq 8 bin 552 adet satıldı.

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