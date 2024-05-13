İşte Çinli otomotiv devi Geely'nin Türkiye'ye getirebileceği model ve fiyatı
Çinli otomotiv devi Geely'nin Türkiye pazarına geri dönme hazırlığı yapıyor. Pazar araştırması yapan Geely, Türkiye'ye getirmeyi planladığı model ile fiyatını tespit etti. İşe o model ve Türkiye fiyatı...
2010 ve 2012 yılları arasında Türkiye'de faaliyet gösterdikten sonra sektörden çekilen Çin otomotiv devi Geely'nin Türkiye'ye geri dönmeyi planlamasının ardından, Auto Show dergisi markanın Türkiye pazar araştırmasında öne çıkan Monjaro modelini Çin'de inceledi.
Buna göre Geely’nin Türkiye pazarı için güçlü bir SUV atağı yapması bekleniyor. SUV ürün gamı arasında en iddialı modeller arasında Monjaro, L7 Plug-in Hybrid ve Starray modelleri yer alıyor
Geely Monjaro, D SUV boyutlarına yaklaşan, geniş iç hacimli lüks bir model. 2845mm’lik dingil mesafesi ve 4785 mm’lik toplam uzunluk, Monjaro’ya lüks ve prestijli bir iç genişlik, bunun yanında devasa bir bagaj hacmi kazandırıyor.
Monjaro’nun kokpitinde boydan boya ekranlar var; toplamda 3 adet yatay ekran yer alıyor; sürücü gösterge paneline ilave olarak orta konsolda ve yolcu tarafında birer adet geniş ekran var.