İşte engelliler için ÖTV'siz alınabilecek otomobillerin listesi
Engellilere ÖTV'siz araç satışına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre engellilerin alabileceği ÖTV'siz araçların yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor. İşte 5 markadan kriteri karşılayan 10 model....
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile malul ve engellilerin ÖTV muafiyetinden yararlanabilmesi için yüzde 40 yerlilik kriteri getirildi.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanarak araç almak isteyen vatandaşlar, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeler sonrası hangi araçların muafiyet kapsamında olduğunu merak ediyor.
Yüzde 40 yerlilik kriteri getirilmesiyle bu kapsamda alınabilecek araç sayısı da sınırlı hale geldi.