İşte otomobil markalarının mayıs ayı kampanyaları...
Sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenler, otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip ediyor. Otomobil markaları ise yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor... Birçok marka mayıs ayında takas indirimi ve sıfır faizli kredi imkanı gibi kampanyalar gerçekleştiriyor. İşte marka marka mayıs ayı kampanyaları...
Skoda
Skoda Fabia modeli 1.200.900 TL'den başlarken mayıs ayı boyunca 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı mevcut. 1.248.900 TL'den başlayan Scala modelinde de 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.
Skoda'nın kompakt SUV modeli Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Kamiq modeli 1.328.900 TL'den başlıyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor.
Markanın en çok satan modelleri arasında yer alan Octavia'da 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut. 1.782.900 TL'den başlayan Karoq modelinde 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken Kodiaq modelinde ise 500.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.
Chery
Mayıs ayı boyunca Omoda 5'in Comfort ve Luxury donanımlı versiyonlarında 225.000 TL'ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Aynı modelin Excellent donanımlı versiyonunda ise 275.000 TL'ye kadar 12 ay 0 faizli kredi fırsatı mevcut.
Tiggo 7 Pro'da Comfort donanımında 225.000 TL'ye, Luxury donanımında 250.000 TL'ye, Excellent donanımında 275.000 TL'ye ve Avantgarde donanımında 300.000 TL'ye kadar 12 ay 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Aynı şekilde Tiggo 8 Pro'nun Luxury donanımından başlayarak 250.000 TL ile 300.000 TL arasında 12 ay 0 faizli kredi imkanı karşımıza çıkıyor.
MG
MG HS modeli mayıs ayında takas indirimli olarak 1.399.000 TL'den başlarken 150.000 TL'lik takas desteği ve 150.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı dikkat çekiyor.
MG ZS modeli ise takas indirimli olarak 994.000 TL'den başlarken 100.000 TL'lik takas desteği ve 100.000 TL'ye kadar 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla dikkat çekiyor.
Suzuki
Suzuki, mayıs ayı boyunca tüm modellerinde 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuyor. Suzuki’nin sağlam ve güvenli SUV modellerinde, avantajlı kredi fırsatından yararlanmayan S Cross ve Jimny müşterileri 170 bin TL’ye, Vitara müşterileri ise 150 bin TL’ye varan takas desteğinden faydalanabiliyor.
Buna ek olarak, Suzuki, sadık müşterilerine çok özel indirimler uyguluyor. Bu kapsamda şahıs firmaları dahil tüzel müşteriler anahtar teslim liste fiyatları üzerinden 349.000 TL’ye varan indirim olanağından faydalanabiliyor.