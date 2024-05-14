İşte otomobil markalarının mayıs ayı kampanyaları...

Suzuki

Suzuki, mayıs ayı boyunca tüm modellerinde 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuyor. Suzuki’nin sağlam ve güvenli SUV modellerinde, avantajlı kredi fırsatından yararlanmayan S Cross ve Jimny müşterileri 170 bin TL’ye, Vitara müşterileri ise 150 bin TL’ye varan takas desteğinden faydalanabiliyor.

Buna ek olarak, Suzuki, sadık müşterilerine çok özel indirimler uyguluyor. Bu kapsamda şahıs firmaları dahil tüzel müşteriler anahtar teslim liste fiyatları üzerinden 349.000 TL’ye varan indirim olanağından faydalanabiliyor.