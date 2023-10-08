İşte otomotiv markalarının kampanya yarışı
Türkiye otomotiv pazarında satışlar her ay rekor tazelerken, yıl sonunun yaklaşmasıyla satış rakamlarını yükseltmeyi planlayan otomotiv markaları kampanyalara başlarken, yıl sonunda toplam satışların 1 milyonu aşması bekleniyor.
Yılın ilk yarısında aşırı talep sebebiyle tüketiciler araç bulmakta zorlandı, ikinci el piyasasında da satışlar beklenenin çok üstünde gerçekleşti. Sıfır araç bulamayan tüketiciler, ikinci el araçlara yöneldi.
Ancak ikinci el fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkması büyük tepki çekmişti. Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu. Otomotivin yatırım aracı olarak görülme cazibesini kaybetmesinin ardından, gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı.
Son gelişmelerin ardından, birçok otomotiv markası da kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı.
Toyota
Buna göre, Toyota, yeni araç sahibi olmak isteyenlere ekim ayı boyunca fırsatlar başlattı. Kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin liraya varan indirimle birlikte 1 milyon 2 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin liraya, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.
Toyota Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerine de yüzde 0 faiz avantajlarıyla veya nakit indirimleriyle ulaşmak mümkün oluyor.
Hyundai
Hyundai ise ekim ayında gerçekleştirdiği özel bir kampanya ile sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen müşterilerine fırsat sunuyor. C-SUV segmentindeki popüler modeli Tucson'un sınırlı sayıdaki Comfort donanım seviyesi, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
Aynı zamanda, Hyundai diğer modellerinde de "Şimdi Al, 6 Ay Sonra" öde seçeneği sunuyor. B-SUV segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Bayon ise Elite donanım seviyesinde 60 bin liraya varan indirim imkanı sunuyor.
Hyundai'nin geçen aylarda satışa sunduğu yeni Kona ve yeni Elantra ise 200 bin liraya 12 ay 1,99 faiz imkanıyla satılıyor. Bu kredi seçeneği, Staria modelini de kapsıyor.
Renault ve Dacia
İndirim kampanyasına Renault ve Dacia markaları da dahil oldu.
Renault Taliant otomatik vites, 498 bin 900 liradan başlayan, Renault Clio otomatik vites, 500 bin 500 liradan başlayan, Renault Megane sedan Joy da 561 bin 500 liradan başlayan ÖTV muafiyetli fiyatlarıyla ekim ayına özel sunuluyor. Renault Megane E-Tech de 1 milyon 499 bin liradan başlayan fiyatla satın alınabiliyor.
Renault'da "Şimdi al Mayıs 2024'te ödemeye başla" kampanyası da tüketicilere sunulurken, Dacia da benzer kampanyaları tüketicilerle buluşturuyor.