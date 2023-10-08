İşte otomotiv markalarının kampanya yarışı

Son gelişmelerin ardından, birçok otomotiv markası da kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı.

Ancak ikinci el fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkması büyük tepki çekmişti. Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu. Otomotivin yatırım aracı olarak görülme cazibesini kaybetmesinin ardından, gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı.

Yılın ilk yarısında aşırı talep sebebiyle tüketiciler araç bulmakta zorlandı, ikinci el piyasasında da satışlar beklenenin çok üstünde gerçekleşti. Sıfır araç bulamayan tüketiciler, ikinci el araçlara yöneldi.

Toyota

Buna göre, Toyota, yeni araç sahibi olmak isteyenlere ekim ayı boyunca fırsatlar başlattı. Kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin liraya varan indirimle birlikte 1 milyon 2 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin liraya, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Toyota Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerine de yüzde 0 faiz avantajlarıyla veya nakit indirimleriyle ulaşmak mümkün oluyor.