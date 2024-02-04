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İşte Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller...

2023 yılı Türkiye'de otomobil satışları açısından rekorların yılı oldu. EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay Türkiye'de premium segmentte toplam 5.954 adet araç satıldı. ODMD tarafından paylaşılan bilgilere göre ise Mercedes ve Audi markaları en çok satılan lüks otomobiller listesinde başrolleri kaptı. İşte Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller...

İşte Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller... - Sayfa 1

9. Alfa Romeo

Satış adedi: 106

Pazar payı: Yüzde 1,78

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İşte Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller... - Sayfa 2

8. Land Rover

Satış adedi: 143 

Pazar payı: Yüzde 2,40

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İşte Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller... - Sayfa 3

7. Cupra

Satış adedi: 368

Pazar payı: Yüzde 6,18

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İşte Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller... - Sayfa 4

6. DS

Satış adedi: 403

Pazar payı: Yüzde 6,77

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