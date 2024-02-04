İşte Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller...
2023 yılı Türkiye'de otomobil satışları açısından rekorların yılı oldu. EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay Türkiye'de premium segmentte toplam 5.954 adet araç satıldı. ODMD tarafından paylaşılan bilgilere göre ise Mercedes ve Audi markaları en çok satılan lüks otomobiller listesinde başrolleri kaptı. İşte Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller...
9. Alfa Romeo
Satış adedi: 106
Pazar payı: Yüzde 1,78
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8. Land Rover
Satış adedi: 143
Pazar payı: Yüzde 2,40
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7. Cupra
Satış adedi: 368
Pazar payı: Yüzde 6,18
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6. DS
Satış adedi: 403
Pazar payı: Yüzde 6,77
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