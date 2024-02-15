İşte Türkiye'nin en hızlı satılan ikinci el otomobil markası İkinci el çevrim içi pazar raporuna göre en hızlı satılan ikinci el araç markası Fiat oldu. İkinci eller ortalama 45 gün ilanda kalırken Fiat 38 günde satılıyor. İkinci el pazarında en hızlı otomobiller hangileri?

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, ocak ayında çevrim içi mecralarda 354 bin 743 kurumsal ilan yayınlandı. İlan sayısında geçen yıla oranla yüzde 9 düşüş görüldü. Satış adedi ise 181 bin 774 seviyesinde kaydedildi. 35 markanın ilanlarının incelendiği raporda fiyatların ay bir önceki aya göre yüzde 0,09 düştüğü görüldü. 1 | 7

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 107 bin 404 adetle en çok dizel araçlar satıldı. Dizel otomobilleri, 66 bin 866 satışla benzinli ve 5 bin 94 satışla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1335, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 1075 oldu. 2 | 7

Yakıt tipine göre en çok dizel araçlar satıldı. Elektrikli araç satışlarında da geçen yıla oranla yüksek bir artış yaşandı.

Ocak 2023'te 473 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı. Rapora göre ayrıca geçen senenin ocak ayıyla karşılaştırıldığında elektrikli araçların satış payının ise yüzde 104,3 arttığı gözlendi. 3 | 7