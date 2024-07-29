JAECOO 7 Türkiye için geri sayım başladı! Satışa sunulacağı tarih belli oldu

JAECOO 7, zarif tasarımı ve üstün arazi becerileriyle dikkat çekiyor. Altıgen şelale tarzındaki ön ızgarası, tetris şeklindeki ön farları, bağımsız uzun/kısa hüzmeli lensler ve LED matrix teknolojisi ile donatıldı. Dinamik omuz çizgisi ve eğimli tavan çizgisi ile güçlü bir profil çizen model, elektrikli gömme kapı kolları ile modern bir görünüm sunuyor. Arka aydınlatma grubu ise minimalist bir ışık silüeti oluşturuyor.