JAECOO 7 Türkiye için geri sayım başladı! Satışa sunulacağı tarih belli oldu
Avrupa'daki en yüksek hacimli JAECOO 7 sevkiyatını gerçekleştiren marka, ilk off-road SUV modelini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.
7 aracını Türkiye'ye sevk etti
Çinli SUV markası JAECOO, Türkiye’de gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğinin ardından JAECOO 7 araçlarını Türkiye'ye sevk etti. Çin'in Dalian kentinden yola çıkan ve ilk off-road SUV modeli olan JAECOO 7'nin sevkiyatı, Avrupa’daki en büyük sevkiyat olma özelliğini taşıyor.
JAECOO 7, zarif tasarımı ve üstün arazi becerileriyle dikkat çekiyor. Altıgen şelale tarzındaki ön ızgarası, tetris şeklindeki ön farları, bağımsız uzun/kısa hüzmeli lensler ve LED matrix teknolojisi ile donatıldı. Dinamik omuz çizgisi ve eğimli tavan çizgisi ile güçlü bir profil çizen model, elektrikli gömme kapı kolları ile modern bir görünüm sunuyor. Arka aydınlatma grubu ise minimalist bir ışık silüeti oluşturuyor.
ARDIS-Tüm Zeminlerinde Akıllı Sürüş Sistemine sahip olan JAECOO 7, zorlu arazi koşullarına uyum sağlıyor. Bu sistem, kum, çamur ve arazi dahil olmak üzere yedi sürüş senaryosuna göre otomatik olarak ayarlanabiliyor.
5 yıldızlı güvenlik standartları
JAECOO 7, küresel 5 yıldız güvenlik standartlarına uygun olarak üretildi. Yenilikçi enerji emici kafes benzeri gövde tasarımı ve yüksek dayanımlı çelik kullanımı ile güvenliği artırıldı. Yaklaşma açısı, uzaklaşma açısı, yerden yükseklik ve su geçiş derinliği gibi değerler açısından üstün niteliklere sahip olan JAECOO 7, en zorlu arazi koşullarıyla başa çıkabilecek özelliklere sahip.