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  4. Japon otomobil devi yine herkesi şaşırttı! Aynı modeli iki kez üretti. Neredeyse hiçbir fark yok

Japon otomobil devi yine herkesi şaşırttı! Aynı modeli iki kez üretti. Neredeyse hiçbir fark yok

SUV segmente özel dikkat çeken araçlar piyasaya süren Japon otomobil devi, daha önce piyasaya sürdüğü modelin neredeyse tıpatıp aynısını farklı isimle tanıttı.

Japon otomobil devi yine herkesi şaşırttı! Aynı modeli iki kez üretti. Neredeyse hiçbir fark yok - Sayfa 1

Otomobil pazarında pusula artık SUV modellere çevrilmiş durumda. Otomobil üreticileri yeni ve gelecek modellerinde artık SUV’lere odaklanırken, hibrit ve benzinlilere gelecekte ilginin giderek azalması bekleniyor.

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Japon otomobil devi yine herkesi şaşırttı! Aynı modeli iki kez üretti. Neredeyse hiçbir fark yok - Sayfa 2

Japon otomobil şirketleri çok uzun yıllar en dayanıklı, sadece ve kullanıcı dostu modelleriyle adını duyurmayı başardı. Hemen hemen her modelinde kullanıcısını düşünen Japon firmalar, en azından rekabete ortak olabilmek için hem elektrikli hem SUV segmentte yoğun çalışmalar yürütüyor.

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Japon otomobil devi yine herkesi şaşırttı! Aynı modeli iki kez üretti. Neredeyse hiçbir fark yok - Sayfa 3

Ancak Mazda’nın ilginç stratejisi göreni duyanı şaşırttı. Zira otomobil devinin yeni modeli, neredeyse daha önce piyasaya sürdüğü model ile tıpatıp aynı özelliklere ve görünüme sahip. Öyle ki bu durumu kendileri bile kabulleniyor.

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Japon otomobil devi yine herkesi şaşırttı! Aynı modeli iki kez üretti. Neredeyse hiçbir fark yok - Sayfa 4

2021’de CX-50’yi piyasaya süren Mazda, bu modelin zamanla CX-5’in yerini alacağını düşünüyordu. Ve öyle de oldu. 

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