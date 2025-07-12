Japon otomobil devi yine herkesi şaşırttı! Aynı modeli iki kez üretti. Neredeyse hiçbir fark yok
SUV segmente özel dikkat çeken araçlar piyasaya süren Japon otomobil devi, daha önce piyasaya sürdüğü modelin neredeyse tıpatıp aynısını farklı isimle tanıttı.
Otomobil pazarında pusula artık SUV modellere çevrilmiş durumda. Otomobil üreticileri yeni ve gelecek modellerinde artık SUV’lere odaklanırken, hibrit ve benzinlilere gelecekte ilginin giderek azalması bekleniyor.
Japon otomobil şirketleri çok uzun yıllar en dayanıklı, sadece ve kullanıcı dostu modelleriyle adını duyurmayı başardı. Hemen hemen her modelinde kullanıcısını düşünen Japon firmalar, en azından rekabete ortak olabilmek için hem elektrikli hem SUV segmentte yoğun çalışmalar yürütüyor.
Ancak Mazda’nın ilginç stratejisi göreni duyanı şaşırttı. Zira otomobil devinin yeni modeli, neredeyse daha önce piyasaya sürdüğü model ile tıpatıp aynı özelliklere ve görünüme sahip. Öyle ki bu durumu kendileri bile kabulleniyor.