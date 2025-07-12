Japon otomobil devi yine herkesi şaşırttı! Aynı modeli iki kez üretti. Neredeyse hiçbir fark yok

Japon otomobil şirketleri çok uzun yıllar en dayanıklı, sadece ve kullanıcı dostu modelleriyle adını duyurmayı başardı. Hemen hemen her modelinde kullanıcısını düşünen Japon firmalar, en azından rekabete ortak olabilmek için hem elektrikli hem SUV segmentte yoğun çalışmalar yürütüyor.