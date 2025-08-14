Japonlar’ın tercih ettiği konfor devleri! Birçoğu ülkemizde satılmıyor ama Almanlar’dan iyi!
Yol tutuş ve konfor eksiklikleriyle tartışılan Japon otomobilleri arasında bilmediklerimiz var. Türkiye’de satılmayan Japon devleri rakiplerine parmak ısırtıyor.
Ülkemizde satılan Japon otomobiller kullanıcıları tarafından genellikle konforsuz olduğu için eleştiri alıyor. Güvenlik noktasında ise hava yastıkları ve şase sağlamlığıyla bilinseler de konfor törpüleniyordu.
Fakat birçok Japon devi ülkemizde satışta bulunmuyor. Özellikle Japonya’da satışı bulunan dev markaların otomobilleri konforuyla adeta parmak ısırtıyor.
JAPON OTOMOBİLLERİNİN KONFOR ABİDELERİ
Toyota Alphard/Vellfire PHEV (Hibrit)– MPV PHEV; hibrit verimliliği ~16.7 km/L