Kasko ve trafik sigortası ne kadar? Kaskoyu ne zaman yaptırmalı? Tarih verildi, son fırsat
Kasko ve trafik sigortası fiyatları araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Geçen yıl hızlı artış gösteren kaskoda bu yıl rüzgar tersine döndü. Yaz aylarında kaskoda kampanyalı fiyatlar vardı. Peki şu anda kaskoda cazip fiyatlar devam ediyor mu? Ortalama bir hususi otomobil ne kadar trafik sigortası ödeniyor?
Milyonlarca araç sahibinin güvencesi olan kaskoda 2023 yılında hızlı fiyat artışları yaşanmıştı. Bu yıl itibarıyla araç fiyatlarının artmaması, dövizin stabil kalması gibi etkenlerle birlikte geçtiğimiz yıla nazaran kasko fiyatlarında düşüş yaşandı. Yaz aylarında kasko fiyatlarında bir kampanya süreci yaşanmıştı.
Peki şu anda ortalama bir hususi otomobilde kasko ve trafik sigortası ne kadar çıkıyor? Eylül ayı itibarıyla kaskoda bir fırsat var mı? Geçen yıla göre fiyatlardaki düşüşün nedeni ne?
‘FİYATLARDA YÜZDE 15-25 ARALIĞINDA İNDİRİM VAR’
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, şunları söyledi:
“Kasko fiyatlarında rekabetli kampanyanın eylül ayında da devam ettiğini söyleyebilirim. Eylül sonrası kasko fiyatlarında yükseliş bekleniyor. Kasko fiyatlarında şirketine göre geçen yıla oranla yüzde 15 ile yüzde 25 aralığında değişen indirimler söz konusu.
‘GEÇEN YIL NORMAL ÜSTÜ ARTIŞ YAPTILAR’
Geçen yıl araç fiyatları, enflasyon, döviz ve parça fiyatlarındaki artışın yüksek olacağı beklentisiyle sigorta şirketlerinin kaskoda normalin üzerinde artış yaptığını biliyoruz.