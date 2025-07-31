Kilometre rekoru kırmış 5 otomobil ; Ay’a yol olsa rakipleri olmazdı! Zirvede Japon yok.
Tarih boyunca milyon kilometreyi devirmiş olan 5 otomobil sektörü derinden sarsıyor.
100.000 kilometre üzeri araçların ülkemizde ne kadar değer kaybettiği bilinen bir gerçek. Özellikle satışı sırasına araç sahipleri büyük sorunlar yaşıyor.
Kilometre 200 binleri aştığında ise araç nerdeyse hurda muamelesi görüyor. Fakat dünya genelinde otomotiv devlerinin öyle araçları var ki milyon kilometreleri devirmiş durumda.
TARİHTE RAKİBİ OLMAYAN 5 OTOMOBİL
Japonlar’ı liste başı görmeye alıştığımız otomobil sektöründe söz konusu kilometre hesabı olunca işler değişiyor.