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  4. Kilometre rekoru kırmış 5 otomobil ; Ay’a yol olsa rakipleri olmazdı! Zirvede Japon yok.

Kilometre rekoru kırmış 5 otomobil ; Ay’a yol olsa rakipleri olmazdı! Zirvede Japon yok.

Tarih boyunca milyon kilometreyi devirmiş olan 5 otomobil sektörü derinden sarsıyor.

Kilometre rekoru kırmış 5 otomobil ; Ay’a yol olsa rakipleri olmazdı! Zirvede Japon yok. - Sayfa 1

100.000 kilometre üzeri araçların ülkemizde ne kadar değer kaybettiği bilinen bir gerçek. Özellikle satışı sırasına araç sahipleri büyük sorunlar yaşıyor.

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Kilometre rekoru kırmış 5 otomobil ; Ay’a yol olsa rakipleri olmazdı! Zirvede Japon yok. - Sayfa 2

Kilometre 200 binleri aştığında ise araç nerdeyse hurda muamelesi görüyor. Fakat dünya genelinde otomotiv devlerinin öyle araçları var ki milyon kilometreleri devirmiş durumda.

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Kilometre rekoru kırmış 5 otomobil ; Ay’a yol olsa rakipleri olmazdı! Zirvede Japon yok. - Sayfa 3

TARİHTE RAKİBİ OLMAYAN 5 OTOMOBİL

Japonlar’ı liste başı görmeye alıştığımız otomobil sektöründe söz konusu kilometre hesabı olunca işler değişiyor.

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Kilometre rekoru kırmış 5 otomobil ; Ay’a yol olsa rakipleri olmazdı! Zirvede Japon yok. - Sayfa 4

@autopedya’nın derlediği bilgiye göre ‘yağını suyunu koy devam et’ denilebilecek 5 otomobil markası ve modeli şöyle:

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