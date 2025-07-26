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  4. Kronik problemi olmayan 5 SUV; 750.000 km’de motoruna anahtar vurmayan var

Kronik problemi olmayan 5 SUV; 750.000 km’de motoruna anahtar vurmayan var

Türkiye’de satışı bulunan fakat kıymeti pek de bilinmeyen ama 1.000.000 kilometreye kadar motoruna anahtar bile vurulmayan SUV’lar var.

Kronik problemi olmayan 5 SUV; 750.000 km’de motoruna anahtar vurmayan var - Sayfa 1

SUV araçlar, geniş iç hacimleri ve yüksek yol tutuş özellikleriyle son yıllarda oldukça popüler hale geldi.

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Kronik problemi olmayan 5 SUV; 750.000 km’de motoruna anahtar vurmayan var - Sayfa 2

Artan ilgiyle birlikte, kullanıcılar en az arıza yapan ve uzun vadede dayanıklılık sağlayan SUV modellerine yöneliyor.

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Kronik problemi olmayan 5 SUV; 750.000 km’de motoruna anahtar vurmayan var - Sayfa 3

SORUN NEDİR BİLMEYEN 5 SUV

Dayanıklılık, Türkiye’deki yol koşullarına göre yerden yükseklik mesafesi ve geniş yaşam alanıyla ilgi gören SUV’lar sorunsuz motor seçenekleriyle tercih ediliyor.

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Kronik problemi olmayan 5 SUV; 750.000 km’de motoruna anahtar vurmayan var - Sayfa 4

Sorunsuzluk denildiğinde ise adına abide dikilmesi gereken Japonlar yine buradaki 5 araçlık listeyi altüst etmiş durumda.

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