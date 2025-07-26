Kronik problemi olmayan 5 SUV; 750.000 km’de motoruna anahtar vurmayan var
Türkiye’de satışı bulunan fakat kıymeti pek de bilinmeyen ama 1.000.000 kilometreye kadar motoruna anahtar bile vurulmayan SUV’lar var.
SUV araçlar, geniş iç hacimleri ve yüksek yol tutuş özellikleriyle son yıllarda oldukça popüler hale geldi.
Artan ilgiyle birlikte, kullanıcılar en az arıza yapan ve uzun vadede dayanıklılık sağlayan SUV modellerine yöneliyor.
SORUN NEDİR BİLMEYEN 5 SUV
Dayanıklılık, Türkiye’deki yol koşullarına göre yerden yükseklik mesafesi ve geniş yaşam alanıyla ilgi gören SUV’lar sorunsuz motor seçenekleriyle tercih ediliyor.