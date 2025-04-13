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  4. Kronik sorunu olmayan bütçe dostu 7 otomobil * 500.000 TL’ye satın alınabiliyor

Kronik sorunu olmayan bütçe dostu 7 otomobil * 500.000 TL’ye satın alınabiliyor

500 bin lira birikmiş paranız varsa kroniksiz ya da az bir kroniği olan bütçe dostu 7 otomobil satın alabilirsiniz

Kronik sorunu olmayan bütçe dostu 7 otomobil * 500.000 TL’ye satın alınabiliyor - Sayfa 1

Havaların ısınmasıyla gezme planları yapanlar heyecanla otomobil araştırmaya başladı. Herkesin bütçesine göre yaptığı pazar araştırmasında gözler 500 bin lira bandındaki araçlara çevrildi.

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Kronik sorunu olmayan bütçe dostu 7 otomobil * 500.000 TL’ye satın alınabiliyor - Sayfa 2

Aracın hem masrafsız hem de biraz konforlu olmasını isteyenler heyecanla piyasayı araştırıyor.

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Kronik sorunu olmayan bütçe dostu 7 otomobil * 500.000 TL’ye satın alınabiliyor - Sayfa 3

Vatandaşlar için faydalı araç tavsiyesinde bulunan oguzhanaltuner.og, instagram hesabından yaptığı paylaşımda 500.000 TL limitle alınabilecek mantıklı otomobilleri listeledi.

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Kronik sorunu olmayan bütçe dostu 7 otomobil * 500.000 TL’ye satın alınabiliyor - Sayfa 4

BÜTÇE DOSTU 7 OTOMOBİL

CITROEN C4 2011 MODEL

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