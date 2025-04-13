Kronik sorunu olmayan bütçe dostu 7 otomobil * 500.000 TL’ye satın alınabiliyor
500 bin lira birikmiş paranız varsa kroniksiz ya da az bir kroniği olan bütçe dostu 7 otomobil satın alabilirsiniz
Havaların ısınmasıyla gezme planları yapanlar heyecanla otomobil araştırmaya başladı. Herkesin bütçesine göre yaptığı pazar araştırmasında gözler 500 bin lira bandındaki araçlara çevrildi.
Aracın hem masrafsız hem de biraz konforlu olmasını isteyenler heyecanla piyasayı araştırıyor.
Vatandaşlar için faydalı araç tavsiyesinde bulunan oguzhanaltuner.og, instagram hesabından yaptığı paylaşımda 500.000 TL limitle alınabilecek mantıklı otomobilleri listeledi.