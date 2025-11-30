Küçük su şişesi 400.000 TL’lik masraf açtı: Sigorta ve garanti de karşılamıyor

Elektrikli araç devriminin popüler modellerinden Hyundai Ioniq 5, bu kez teknolojik üstünlüğüyle değil, inanılması güç bir arıza faturasıyla gündemde. 2 dolarlık bir su şişesinin yol açtığı hasar, elektrikli araçların hassas noktalarını ve garanti kapsamındaki gri alanları acı bir tecrübe ile ortaya koydu.