Küçük su şişesi 400.000 TL’lik masraf açtı: Sigorta ve garanti de karşılamıyor
Otomobilde artık su içerken iki kez daha dikkat etmeniz gerekebilir. Yurt dışında yaşanan bir olayda 2 dolarlık su şişesi, araçta 12.000 dolarlık masraf çıkardı.
Otomobillerde genelde kaza gibi durumlar sigorta tarafından karşılanıyor. Benzer şekilde kasko yaptıranlar da araçta oluşan hasarı ücretsiz olarak giderebiliyor. Ancak yurt dışında yaşanan küçük bir hatayı sigorta bile karşılamadı.
Elektrikli araç devriminin popüler modellerinden Hyundai Ioniq 5, bu kez teknolojik üstünlüğüyle değil, inanılması güç bir arıza faturasıyla gündemde. 2 dolarlık bir su şişesinin yol açtığı hasar, elektrikli araçların hassas noktalarını ve garanti kapsamındaki gri alanları acı bir tecrübe ile ortaya koydu.
Carscoops’da yer alan haber göre Florida’daki bir Ionic 5 sürücüsü, ani fren yapınca arka bardaklıktaki su şişesi öne fırladı ve ön ayak boşluğuna döküldü.