Liste değişti: İlk 3 sıra görenleri şaşırttı! İşte geçen ay en çok satan sıfır elektrikli araçlar...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre mart ayında Türkiye’de en çok satılan sıfır elektrikli otomobiller açıklandı.
Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 4,1 oranında azalarak 223.793 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 15,5 azalarak 52.491 adet oldu.
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Geçen ay Türkiye'de toplam 12.704 adet elektrikli otomobil satıldı. Böylece elektrikli araç satışlarının payı yüzde 14'e yaklaştı.
İşte en çok satılan elektrikli otomobiller...
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