Lüks otomobil devi Porsche’den şok karar! 2 otomobil üretimden kaldırıldı, satışları durduruldu
Dünyanın önde gelen lüks otomobil üreticisi Porsche, sevilen spor modellerinden ikisini üretimden kaldırdı.
Lüks ve spor otomobil tutkunlarının en sevdiği markalardan Porsche, uzun yıllardır hem şık hem iddialı modelleriyle piyasada namını yürütüyor.
Son yıllarda otomobil pazarı elektrikli modellere evrilirken, lüks otomobil üreten firmalar da strateji değiştiriyor.
Amerikalı Tesla, iki elektrikli modelinin üretimin durdurmuştu. Tesla Model S ve X’in üretiminin durdurulmasının ardından bir hamle de Porsche cephesinden geldi.