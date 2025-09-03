  1. Ekonomim
  4. Lüks otomobil devi Porsche’den şok karar! 2 otomobil üretimden kaldırıldı, satışları durduruldu

Dünyanın önde gelen lüks otomobil üreticisi Porsche, sevilen spor modellerinden ikisini üretimden kaldırdı.

Lüks ve spor otomobil tutkunlarının en sevdiği markalardan Porsche, uzun yıllardır hem şık hem iddialı modelleriyle piyasada namını yürütüyor.

Son yıllarda otomobil pazarı elektrikli modellere evrilirken, lüks otomobil üreten firmalar da strateji değiştiriyor.

Amerikalı Tesla, iki elektrikli modelinin üretimin durdurmuştu. Tesla Model S ve X’in üretiminin durdurulmasının ardından bir hamle de Porsche cephesinden geldi.

Normal şartlarda spor otomobil almak isteyenler Porsche’nin Boxster, Cayman ve 911 modellerini yakından takip ediyordu. Ancak markanın Weissach Ar-Ge merkezinde hızlanan elektrikliye geçiş süreci kapsamında, içten yanmalı motora sahip iki modeli resmi olarak satıştan kaldırıldı.

