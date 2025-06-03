Mayıs ayında en çok satılan sıfır otomobiller belli oldu. Togg ilk 3’te, BYD gümbür gümbür geliyor!
Haziran ayına giriş yaparken geçtiğimiz ayın en çok satılan otomobilleri de belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mayıs ayında Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobilleri açıkladı.
Özellikle sıfır otomobiller söz konusu olduğunda kullanıcıların tercihi elektrikli otomobillerden yana oldu. Halihazırda hibrit ve elektrikli araçlara ilgi artmaya devam ederken, yerli otomobil Togg da yükselişini sürdürüyor.
Önümüzdeki aylarda sedan versiyonuyla trafiğe çıkmaya hazırlanan Togg, SUV modeli T10X ile önemli yol kat etti. Her geçen yeni kullanıcılara ulaşan yerli otomobil, T10F’i piyasaya sürdükten sonra daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor.