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  4. Mayıs ayında en çok satılan sıfır otomobiller belli oldu. Togg ilk 3’te, BYD gümbür gümbür geliyor!

Mayıs ayında en çok satılan sıfır otomobiller belli oldu. Togg ilk 3’te, BYD gümbür gümbür geliyor!

Haziran ayına giriş yaparken geçtiğimiz ayın en çok satılan otomobilleri de belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mayıs ayında Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobilleri açıkladı.

Mayıs ayında en çok satılan sıfır otomobiller belli oldu. Togg ilk 3’te, BYD gümbür gümbür geliyor! - Sayfa 1

Kıyasıya rekabetin yaşandığı otomobil pazarında elektrikli araçların sayısı giderek artıyor. 

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Mayıs ayında en çok satılan sıfır otomobiller belli oldu. Togg ilk 3’te, BYD gümbür gümbür geliyor! - Sayfa 2

Özellikle sıfır otomobiller söz konusu olduğunda kullanıcıların tercihi elektrikli otomobillerden yana oldu. Halihazırda hibrit ve elektrikli araçlara ilgi artmaya devam ederken, yerli otomobil Togg da yükselişini sürdürüyor.

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Mayıs ayında en çok satılan sıfır otomobiller belli oldu. Togg ilk 3’te, BYD gümbür gümbür geliyor! - Sayfa 3

Önümüzdeki aylarda sedan versiyonuyla trafiğe çıkmaya hazırlanan Togg, SUV modeli T10X ile önemli yol kat etti. Her geçen yeni kullanıcılara ulaşan yerli otomobil, T10F’i piyasaya sürdükten sonra daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor.

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Mayıs ayında en çok satılan sıfır otomobiller belli oldu. Togg ilk 3’te, BYD gümbür gümbür geliyor! - Sayfa 4

Öte yandan içten yanmalı motora sahip araçlar da halen revaçta. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mayıs ayında Türkiye’de en çok satan sıfır araçları açıkladı. Söz konusu listede ilk sırada popüler bir model yer aldı. 

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