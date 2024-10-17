Menzili en uzun elektrikli otomobil buymuş ; Bataryanın dolum tarihini unutturan 10 model

EN UZUN MENZİLLİ 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

beefull.com tarafından hazırlanan listede Togg bulunmasa da resmi verilere göre yerli ve milli otomobilimiz togg.com.tr’deki bilgiye göre 523 kilometre yol yapıyor. Togg bu değerler Tesla’nın ardından en uzun menzilli elektrikli otomobil oluyor.