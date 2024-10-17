Menzili en uzun elektrikli otomobil buymuş ; Bataryanın dolum tarihini unutturan 10 model
Elektrikli otomobiller arasında menzili rekor kıranlar açıklandı
Eğer aracınızı satarak elektrikli otomobil satın almak istiyorsanız bu liste size göre. Türkiye’de satışı yapılan ve rekor seviyelerde menzili olan elektrikli modeller açıklandı.
Öyle ki bataryayı bir kez dolduran ne zaman doldurduğunu unutuyor. Ayrıca yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg’da listede rakiplerine meydan okuyor.
EN UZUN MENZİLLİ 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
beefull.com tarafından hazırlanan listede Togg bulunmasa da resmi verilere göre yerli ve milli otomobilimiz togg.com.tr’deki bilgiye göre 523 kilometre yol yapıyor. Togg bu değerler Tesla’nın ardından en uzun menzilli elektrikli otomobil oluyor.
beefull tarafından hazırlanan ve listeyi ABD’li Tesla’nın çektiği en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil şöyle: