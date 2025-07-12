Mercedes’in yeni elektrikli otomobilinde gizemli detay! 65 yıl önceki tasarım geri geliyor.
Lüks otomobil üreticisi Mercedes, yeni elektrikli araçlarında tarihe geçen 1960’lı modellerin tasarımına geri dönüş yaptı. İkonik modellerin tasarımı artık yeni elektrikli modelde küllerinden doğacak.
Yeni modellerinde elektrikli otomobillere yönelen Mercedes, önümüzdeki aylarda tamamen elektrikli yepyeni bir modelle karşımıza çıkacak.
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Almanya’da düzenlenecek Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak yeni GLC için geri sayım başladı.
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İki ay sonra tanıtılacak araç için sona gelinirken, Mercedes CEO’su elektrikli GLC 400 4Matic modeline ilişkin test görüntülerini paylaştı.
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