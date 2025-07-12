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  4. Mercedes’in yeni elektrikli otomobilinde gizemli detay! 65 yıl önceki tasarım geri geliyor.

Mercedes’in yeni elektrikli otomobilinde gizemli detay! 65 yıl önceki tasarım geri geliyor.

Lüks otomobil üreticisi Mercedes, yeni elektrikli araçlarında tarihe geçen 1960’lı modellerin tasarımına geri dönüş yaptı. İkonik modellerin tasarımı artık yeni elektrikli modelde küllerinden doğacak.

Mercedes’in yeni elektrikli otomobilinde gizemli detay! 65 yıl önceki tasarım geri geliyor. - Sayfa 1

Yeni modellerinde elektrikli otomobillere yönelen Mercedes, önümüzdeki aylarda tamamen elektrikli yepyeni bir modelle karşımıza çıkacak.

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Mercedes’in yeni elektrikli otomobilinde gizemli detay! 65 yıl önceki tasarım geri geliyor. - Sayfa 2

Almanya’da düzenlenecek Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak yeni GLC için geri sayım başladı. 

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Mercedes’in yeni elektrikli otomobilinde gizemli detay! 65 yıl önceki tasarım geri geliyor. - Sayfa 3

İki ay sonra tanıtılacak araç için sona gelinirken, Mercedes CEO’su elektrikli GLC 400 4Matic modeline ilişkin test görüntülerini paylaştı.

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Mercedes’in yeni elektrikli otomobilinde gizemli detay! 65 yıl önceki tasarım geri geliyor. - Sayfa 4

CEO Ola Källenius, elektrikli G serisinin testlerini gerçekleştirdiği anların videosunu paylaştı. kompakt SUV modeli kamuflajlı olarak test edilirken, bazı detayları paylaşılan videoda ortaya çıktı.

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