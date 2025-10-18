Ne Porsche ne Mercedes! Yılın Otomobili belli oldu: İşte adaylar ve kazanan model
Otomobil medyasının köklü isimlerinden MotorTrend, 2026 Yılın Otomobili Ödülü’nü alan modeli açıkladı. Birçok iddialı modelin yer aldığı listede, Alman otomobil devi iddialı modeliyle ödülün sahibi oldu.
Amerikan merkezli otomobil dergisi MotorTrend, çok uzun yıllardır sürdürdüğü Yılın Otomobili yarışmasını bu yıl da devam ettirdi.
Her yıl çok sayıda otomobil yollara çıkarken, bu otomobiller pek çok açıdan değerlendirilip puanlandırılıyor.
Otomobil dergisi MotorTrend ise, neredeyse 50 yıla aşkın süredir en iyi otomobili taçlandırıyor. Araçları fiyat–değer dengesi, güvenlik, verimlilik, amaca uygun performans, tasarımda yenilik ve mühendislik mükemmeliyetine göre sınıflandıran dergi, 2026 Yılın Otomobili Ödülü’nü de sürpriz bir modele verdi.
İşte MotorTrend’e göre yarışmacı, finalist ve kazanan otomobiller listesi: