Neredeyse hiç sanayi yüzü görmüyor: İşte Tesla satın almak için 9 cazip neden
Elektrikli otomobilde dünya markası olan Tesla, piyasadaki en iyi markalardan biri. İşte Tesla marka otomobil kullanmak için 9 neden…
Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası Tesla, Türkiye pazarında Model Y ile sahiplerini buluyor.
Tamamen elektrikli ve geniş iç mekana sahip olan Tesla otomobiller, dünyanın dört bir yanında birçok segmentte satılıyor. SUV, sedan, hatta kamyonet modelleri bile bulunuyor. Peki neden Tesla alınmalı, avantajları neler?
Yurt dışı basından slashgear, Tesla almak için 9 önemli nedeni açıkladı. Otomobil uzmanlarına göre artıları saymakla bitmiyor.
1-BENZİN DERDİ YOK
En önemlisi Tesla ve birçok elektrikli otomobilde benzin derdi yok. İçten yanmalı motor yerine elektrikli motorlarla donatılan bu araçlar, benzin veya tüpe ihtiyaç duymuyor. Nitekim şirketin varoluş sebebi de bu. Tesla, satışa sunduğu araçlarında yakıt derdini ortadan kaldırıyor. Üstelik egzozu da olmayan bu araçlar, çevreye de yararlı.