Neredeyse hiç sanayi yüzü görmüyor: İşte Tesla satın almak için 9 cazip neden

1-BENZİN DERDİ YOK

En önemlisi Tesla ve birçok elektrikli otomobilde benzin derdi yok. İçten yanmalı motor yerine elektrikli motorlarla donatılan bu araçlar, benzin veya tüpe ihtiyaç duymuyor. Nitekim şirketin varoluş sebebi de bu. Tesla, satışa sunduğu araçlarında yakıt derdini ortadan kaldırıyor. Üstelik egzozu da olmayan bu araçlar, çevreye de yararlı.