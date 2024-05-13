Nisan ayında en çok ilan verilen otomobiller hangileri oldu?
2024 yılının Nisan ayında da ilanlarda en çok görülen markalar belli oldu. Listenin başını Fiat aldı.
İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ederken arabam.com, nisan ayındaki ikinci el ilan verileriyle hazırlanan analizini yayımladı.
Gazete Duvar'ın derlediği habere göre nisanda ikinci el araç fiyatlarında yüzde 0,50 puanlık artış görüldü. İlan fiyatları bazında analizlere göre ikinci el araçların ortalama fiyatı 682 bin 576 lira olurken 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı yüzde 1 puanlık artış gösterdi.
Nisan ayında da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu.
Model bazında bakıldığında ise nisan ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Astra, Egea, Corolla, Focus, Polo ve Civic oldu. Bu modelleri Passat ve Corsa takip etti. 50 bin kilometreye kadar olan araçların ilan oranı da artış gösterdi.
İkinci el arazi/SUV/pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, nisanda Nissan Qashqai liderliğini korudu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Fiat Egea Cross, Kia Sportage, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Honda CR-V ve Chevrolet Captiva izledi.
Nisan ayında 5 yaşına kadar olan araçların ilan oranı yüzde 1'lik artışla tüm ilanlar içerisinde yüzde 19 ile yer aldı. 6-9 yaş ve 10-15 yaş arası araçlarda ise yüzde 1'lik azalma görüldü. Otomatik vitesli araçların da ilanlardaki oranı yüzde 1 arttı.