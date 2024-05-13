Nisan ayında en çok ilan verilen otomobiller hangileri oldu?

Model bazında bakıldığında ise nisan ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Astra, Egea, Corolla, Focus, Polo ve Civic oldu. Bu modelleri Passat ve Corsa takip etti. 50 bin kilometreye kadar olan araçların ilan oranı da artış gösterdi.