  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın nisan ayında en fazla satışı yapılan markalar sıralandı.

Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu - Sayfa 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenilen bilgilere göre, 2024 Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

1 | 13
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu - Sayfa 2

Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 olarak gerçekleşti.

2 | 13
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu - Sayfa 3

Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 16,2 büyüme gösterdi.

3 | 13
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu - Sayfa 4

Otomobil satışları ele alındığında nisanda en fazla satılan marka 6 bin 83 adetle Fiat oldu

4 | 13