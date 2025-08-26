Nissan tek tek müşterilerine mesaj atıyor ; Otomobilde dev indirim duyuruldu. Son 5 gün
Stratejik pazarlama hataları gibi bazı sorunlarla başı dertte olan Nissan, yaz sıcakları bitmeden yeni kampanyaları duyurdu.
Japon devi Nissan yeni kampanyayı duyurdu. Müşterilerine 600 bin liraya varan faizsiz satış fırsatı sunan Nissan, nakit indirimiyle de dikkati çekti.
Nissan’ın duyurduğu kampanya sadece Ağustos ayını kapsıyor. Bu nedenle kampanyadan faydalanmak için son 5 gün.
600.000 TL’YE VARAN FAİZSİZ KREDİ
nissan.com.tr’deki bilgiye göre Nissan’ın Juke, Qashqai, x-trail ve Townstar modellerinde uygulanacak kampanyalar şöyle:
NISSAN QASHQAI
Yeni Qashqai Mild Hybrid (Designpack, N-Connecta, Skypack)
- 100.000 TL nakit alım indirimi
- Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi veya
- Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 1.000.000 TL 12 Ay %2,69 Faizli Ticari Kredi
Yeni Qashqai Mild Hybrid (Skypack 4x4, N-Design, Platinum, Platinum Premium)
- Ticari müşterilerimize özel 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi veya
- Ticari müşterilerimize özel 1.000.000 TL 12 Ay %2,69 Faizli Ticari Kredi