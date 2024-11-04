Opel’den kaçırılmayacak Kasım fırsatı: Araç sahibi olmak isteyenlere müthiş kampanya! Corsa, Combo
Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren Opel, Kasım ayı kampanyasını duyurdu. Araç sahibi olmak isteyenler için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı!
Opel, Türkiye’deki faaliyetlerini her ay yeni kampanyaları ile sürdürüyor. Corsa, Astra ve birçok modeli ile tüketicilere hitap eden dev firma, Kasım ayında müthiş kampanya ile karşımıza çıkıyor.
Her ay tıpkı rakipleri gibi faizsiz kredi imkanı ile karışmıza çıkan Opel, Corsa modelinde geçerli olmak üzere 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuyor.
Sadece Corsa ile sınırlı kalmıyor. Opel Türkiye ayrıca cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan ve güçlü karakteriyle öne çıkan Opel Astra’yı, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla müşterileriyle buluşturuyor.