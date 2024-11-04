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Opel’den kaçırılmayacak Kasım fırsatı: Araç sahibi olmak isteyenlere müthiş kampanya! Corsa, Combo

Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren Opel, Kasım ayı kampanyasını duyurdu. Araç sahibi olmak isteyenler için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı!

Opel’den kaçırılmayacak Kasım fırsatı: Araç sahibi olmak isteyenlere müthiş kampanya! Corsa, Combo - Sayfa 1

Opel, Türkiye’deki faaliyetlerini her ay yeni kampanyaları ile sürdürüyor. Corsa, Astra ve birçok modeli ile tüketicilere hitap eden dev firma, Kasım ayında müthiş kampanya ile karşımıza çıkıyor. 

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Opel’den kaçırılmayacak Kasım fırsatı: Araç sahibi olmak isteyenlere müthiş kampanya! Corsa, Combo - Sayfa 2

Her ay tıpkı rakipleri gibi faizsiz kredi imkanı ile karışmıza çıkan Opel, Corsa modelinde geçerli olmak üzere  150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuyor.

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Opel’den kaçırılmayacak Kasım fırsatı: Araç sahibi olmak isteyenlere müthiş kampanya! Corsa, Combo - Sayfa 3

Sadece Corsa ile sınırlı kalmıyor. Opel Türkiye ayrıca cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan ve güçlü karakteriyle öne çıkan Opel Astra’yı, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla müşterileriyle buluşturuyor.

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Opel’den kaçırılmayacak Kasım fırsatı: Araç sahibi olmak isteyenlere müthiş kampanya! Corsa, Combo - Sayfa 4

Ayrıca Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira ve yeni Vivaro modelleri 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi imkânıyla satın almak mümkün. Söz konusu kampyanya kasım ayı boyunca devam edecek.

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