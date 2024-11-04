Opel’den kaçırılmayacak Kasım fırsatı: Araç sahibi olmak isteyenlere müthiş kampanya! Corsa, Combo

Ayrıca Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira ve yeni Vivaro modelleri 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi imkânıyla satın almak mümkün. Söz konusu kampyanya kasım ayı boyunca devam edecek.