  4. Otomobil devinin tarihi fabrikasında şok! 100. yıldönümünü kutladı, 1.000 kişiyi işten çıkarıyor

Elektrikli araç satışlarında istenilen hedefe ulaşamayan otomobil devi, tarihi Almanya fabrikasında 1.000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Otomobil sektöründe elektrikliye geçiş süreci hızla devam ederken, bunun faturası geride kalan markalara ağır yansıyor. Köklü otomobil şirketlerinden Ford da bu süreçte zarar gören markalardan biri.

Çinli şirketlerin yanı sıra Tesla, Mercedes, BMW, Volkswagen diğer markalar hızla elektrikliye geçiş yaparken, birçok elektrikli modele sahip Ford, satışlarda yaşanan düşüş nedeniyle toplu işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Motor1.com’un haberine göre Amerikan merkezli Ford, tarihi Almanya fabrikasında en az 1000 kişiyi işten çıkaracak.

Ford, yaptığı açıklamada Almanya’nın Köln şehrinde bulunan dev fabrikasında 1.000’e yakın kişiyi işten çıkaracağını planladığını duyurdu. Söz konusu fabrikada gelecek yıl itibariyle iki vardiyadan tek vardiyaya geçiş yapılacak.

