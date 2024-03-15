Otomobil fiyatları düşüyor mu? Dikkat çeken değişim...
Yeni yıl itibarıyla araç piyasasındaki fiyat değişimleri oldukça dikkat çekiyor. Özellikle ikini el otomobil piyasasında fiyatların yönü de değişti... Sektör temsilcileri fiyatların geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
Aralık ayından bu yana yükseliş eğilimi gösteren ikinci el araç piyasasında üst üste, son 3 aylık süre zarfında ibre yukarı döndü.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ''Tedbirlerle sıfır araç tedariğinde sorunun ortadan kalkmasıyla birlikte, otomotiv piyasası bir rahatlamaya girdi" ifadelerini kullandı.
Piyasada fiyatlar geriledi ancak sektör temsilcilerine göre bu durum kısa sürmüş gibi duruyor.
CNN Türk'e konuşan Hayrettin Ertemel, ''Hem sıfırda hem de ikinci elde indirimler söz konusuydu. Tabii ki bu yılbaşına kadar devam etti. Yılın ilk çeyreğinde de ilk aylarında da devam etti.'' dedi.