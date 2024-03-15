Otomobil fiyatları düşüyor mu? Dikkat çeken değişim...

Piyasada fiyatlar geriledi ancak sektör temsilcilerine göre bu durum kısa sürmüş gibi duruyor.

CNN Türk'e konuşan Hayrettin Ertemel, ''Hem sıfırda hem de ikinci elde indirimler söz konusuydu. Tabii ki bu yılbaşına kadar devam etti. Yılın ilk çeyreğinde de ilk aylarında da devam etti.'' dedi.