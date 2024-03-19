Otomobil fiyatları yeniden yükselişe geçti: İşte en çok satan otomobiller Türkiye’nin otomobil dikeyinde ilk online ilan platformu arabam.com, şubat ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre şubat ayında otomobil fiyatlarındaki gerileme durdu.

Endekse göre 0 araç fiyatları ve kur artmasına rağmen ikinci el fiyatlarında önemli bir artış yaşanmadı. Ocak ayında fiyatlar %2,6 azalırken, şubat ayında yalnızca %0,5 artış görüldü. İlanlarda yer alan ikinci el araçların ortalama fiyatı da 675.580 TL oldu. 1 | 10

İlanların yayında kalma süresi de %4,7 azaldı yani araç satışları şubat ayında daha hızlı gerçekleşti.. En çok ilan verilen araç modelleri ise Fiat, Renault ve Volkswagen oldu. 2 | 10

Türkiye’nin otomobil dikeyinde ilk online ilan platformu arabam.com, şubat ayının merakla beklenen ikinci el ilan verilerini paylaştı. 3 | 10